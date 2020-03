Caraffini, Geo: “Biglietteria, booking e amministrazione sono operativi”

12:53

Le saracinesche sono giù, ma osservando rigidamente le disposizioni di Governo e Protezione Civile, Geo Travel Network continua a supportare le agenzie nel disbrigo delle faccende più urgenti. Che, per la tipologia di attività di questo periodo, possono essere espletate totalmente da casa.

“Biglietteria, booking centralizzato e amministrazione sono operativi dalla nostra sede” spiega il ceo Luca Caraffini (nella foto).



Che sottolinea anche l’aiuto dal punto di vista del flusso di cassa: “Stiamo autorizzando i pagamenti delle over di Win4All, il programma di incentivazione”, aggiunge.



"Ieri abbiamo comunque avuto qualche prenotazione per il periodo estivo. Non molto, ovviamente: incredibilmente meno della norma. Ma qualcosa si è mosso".