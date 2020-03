Il lusso anti-crisi di Italianway: new entry nelle città d'arte per l'estate

09:26

Un’unità di crisi per supportare i piccoli operatori dello short term nel superamento dell’impatto del coronavirus sul turismo e una decisa spinta sul segmento lusso.

Italianway, la startup specializzata in affitti brevi con oltre 1000 soluzioni di soggiorno in portafoglio, ha deciso di affrontare in questo modo la difficile situazione dell’incoming italiano.



“Sono molti i proprietari che ci stanno continuando a contattare anche in questi giorni per affidarci i loro immobili di pregio - ci dicono il fondatore Davide Scarantino e l’ad Marco Celani -, certi che il brand Italia continuerà ad esercitare il suo potere di attrazione sui big spender stranieri, con cui siamo in costante contatto grazie al nostro Team Booking”.



Le new entry d'alta gamma

Tra le new entry nel segmento luxury immobili esclusivi in palazzi storici nel cuore del centro storico a Napoli, a Roma con vista Colosseo e a Firenze con vista Duomo.



Nell'isola di Maddalena l'operatore propone residenze esclusive con dehor, piscine e giardini privati, mentre a Pantelleria sono a disposizione della clientela autentici dammusi con spazi esterni e piscine private. Italianway offre soluzioni di soggiorno di pregio anche in Salento, come nel caso del Palazzo Acquaviva, nel cuore di Lecce.



“Non appena la tempesta sarà passata - fanno sapere i due manager - noi ci faremo trovare pronti con nuove soluzioni di soggiorno proprio a partire dall’estate 2020”. S. G.