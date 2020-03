Assosistema Confindustria: adesso servono aiuti alle imprese del turismo

15:22

Bene le misure richieste dai presidenti di Lombardia, Veneto e Piemonte, ma ora servono aiuti alle imprese del turismo. È questa la richiesta che arriva da Assosistema Confindustria, che punta i fari sulle ripercussioni sul settore travel della situazione attuale.

“Abbiamo aziende che notte e giorno lavorano per garantire continui approvvigionamenti di DPI e i migliori trattamenti di sanificazione igienica della biancheria ospedaliera – afferma il segretario generale Matteo Nevi - Ora però ci aspettiamo dal ministro Nunzia Catalfo dei provvedimenti che aiutino in particolare le imprese dei servizi che operano nel settore turistico alberghiero, ad esempio al DL Dignità, su stagionali e tempo determinato nonché deroghe per snellire le procedure di sospensione dei lavoratori”.