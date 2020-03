Travel Counselor: assistenza per i titolari delle agenzie

09:03

La rete inglese di consulenti di viaggio Travel Counselor ha attivato un servizio speciale di assistenza per i proprietari di agenzie di viaggi che stanno attraversando un periodo difficile a causa delle incertezze legate al Coronavirus.

L’obiettivo, come spiega travelmole.com è fornire agli agenti supporto per fare il punto della situazione e valutare le opportunità.



Steve Byrne, ceo di Travel Counselors, ha aggiunto: "Ora più che mai è il momento in cui consulenti di viaggio esperti e di fiducia dimostrino il loro valore e mostrino assistenza ai loro clienti come nessun altro può fare".