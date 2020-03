Silversea protegge le commissioni sulle prenotazioni annullate

10:59

Silversea rassicura gli adv: saranno protette le commissioni degli agenti su tutte le prenotazioni annullate. L'azione è valida nell'ambito di Cruise with Confidence, il programma di Royal Caribbean Group introdotto lo scorso 6 marzo e valido fino al 31 luglio, che permette ai clienti di annullare i propri viaggi fino a 48 ore prima della data di navigazione e ricevere un credito Future Cruise da utilizzare nei due anni successivi alla data di rilascio.

Garantita la commisionabilità anche delle prenotazioni effettuate tramite il riscatto dei Future Cruise Credits, in base al valore della crociera. "Sappiamo che i nostri partner di viaggio stanno lavorando duramente in questi tempi incerti - spiega Mark Conroy, managing director di Silversea per le Americhe - ed è importante che ricevano il loro meritato compenso". O. D.