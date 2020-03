14:44

Il presidente di Primarete, Ivano Zilio (nella foto), interviene con un messaggio indirizzato alle agenzie aderenti al network.

“Agenzie, se mi cercate sono qui - scrive Zilio -. Dopo una fase iniziale tra incredulità e sgomento di quello che stava succedendo abbiamo fin da subito preso le redini dell’azienda”.

Task Force Primarete

Il presidente sottolinea come ogni giorno venga spedita una mail chiamata ‘Task Force Primarete’, dove le agenzie possono ottenere le notizie di approfondimento principali della giornata. “Inoltre - continua il presidente -, la maggior parte dei collaboratori di Primarete è operativo e prosegue la propria attività da casa in smart working. Già da un anno avevamo iniziato ad adottare questo tipo di lavoro, che nel prossimo futuro potrebbe diventare un modello stabile nelle organizzazioni turistiche”.



Operatività garantita

Seguendo le direttive impartite dal Governo, Primarete continuerà a sostenere le adv anche dalla sede principale di Padova, dove restano operativi i reparti di Biglietteria, Booking centralizzato, Amministrazione e Web-marketing.



Qualche segnale positivo

“Fortunatamente ancora qualche segnale positivo di prenotazione aerea o pacchetto turistico estivo è presente. È una situazione completamente nuova sia per i network che per le agenzie e per gli stessi t.o., che ha richiesto la messa in campo di misure eccezionali. La nota dolente riguarda il fatto che mi sembra che le agenzie da più di un mese siano state lasciate sole. Il nostro comparto sarà supportato con le misure adeguate? A me sembra che fino ad oggi non si siano concretizzati materialmente gli aiuti che servono alle imprese del turismo.”