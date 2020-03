Alesse, Webins: “Il turismo lavori coeso per chiedere misure giuste”

11:10

#nonfiniteci. Un hashtag che è in realtà un appello al Governo a tutela di tutto il settore del turismo quello che lancia Marcello Alesse, titolare di Webins. In una lettera Alesse invita la filiera dei viaggi a lavorare unitariamente per chiedere misure giuste per superare l’emergenza.

“Durante l’assistenza ai clienti (t.o. e agenzie) – scrive Alesse - abbiamo notato che per le esigenze operative e finanziarie, nelle misure già adottate mancano azioni protettive di lunga portata”.



Coesione

L’invito del titolare di Webins è perciò di “lavorare in coesione”. Associazioni di settore, movimenti spontanei di agenzie di viaggi e t.o., alberghi, guide, ccn, stampa di settore, assicuratori del comparto, organizzatori di eventi devono operare insieme “in maniera oggettiva e apartitica, per individuare le reali necessità e tradurle al Governo, nonché lottare per la definizione delle giuste misure”.