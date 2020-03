Webinar sull’emergenza coronavirus in adv, l’iniziativa I4T

12:48

I4T spinge sull’acceleratore della consulenza e della formazione con l’operazione I4Webinar, un ciclo di appuntamenti a distanza dedicati all’approfondimento delle tematiche più scottanti legate a normativa e assicurazioni, allo scopo di chiarire le domande e i dubbi degli agenti di viaggi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 marzo alle 15: gli agenti possono iscriversi contattando i loro area manager, oppure scrivendo una e-mail a e.garrone@i4t.it o consultando la pagina facebook I.T. – Insurance for Travel (@insurancetravel). I contenuti saranno inoltre condivisi pubblicamente attraverso un canale web dedicato.



Fra gli argomenti all’ordine del giorno le questioni riguardanti il raggio di azione delle polizze medico bagaglio annullamento e delle polizze rischio zero in un contesto di pandemia. In programma anche un focus sulla responsabilità civile professionale, accompagnato da un approfondimento sul fondo di garanzia, che vede ancora un buon 35% di agenzie di viaggi inadempiente agli obblighi di legge.



“Dopo lo spaesamento iniziale – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – adesso è il momento di riflettere e di prendere decisioni strategiche che portino a minimizzare l’impatto della crisi e predisporre al meglio la ripresa. Per fare questo occorre avere le idee chiare sul quadro normativo e sui propri margini di azione. A ciò aggiungo che è fondamentale conoscere la corretta interpretazione dei decreti e degli incentivi sviluppati dal Governo per fronteggiare la situazione di emergenza”.



Un segmento importante della presentazione sarà dedicato a S4T, società di consulenza professionale che interverrà sugli aspetti regolamentari e operativi. Infine, sarà dato ampio spazio al dibattito via chat.