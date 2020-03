Agenzie di viaggi, t.o. e alberghi: sospesi i versamenti Iva

14:30

Il decreto ‘Cura Italia’ interviene anche sul tema dei versamenti Iva per le imprese del turismo. L’articolo 58 precisa infatti per che “le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator” i termini dei versamenti “relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi”.

Sempre nel testo viene precisato che i versamenti sospesi possono essere effettuati senza sanzioni o interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con una rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a iniziare da maggio 2020.



Quanto già eventualmente versato, invece, non viene rimborsato.