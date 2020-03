08:03





Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione del decreto Cura Italia. Tante le reazioni del settore turistico e non solo: come ci si poteva attendere, anche le critiche non sono mancate.



Nella nuova puntata del podcast Gente di viaggi (ascolta con il player in alto) si cerca di capire perché il gioco di equilibri tra le casse dello Stato e quello delle aziende è molto più delicato di quanto si pensi. E di come salvare il turismo, uno dei settori più colpiti in questo momento, non voglia dire solo far sopravvivere il comparto dei viaggi, ma una parte importante dell’economica italiana.