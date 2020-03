Siap rilascia una nuova funzione per gestire annullamenti e voucher

15:07

Per far fronte alla gestione in agenzia delle richieste di annullamento, Siap ha sviluppato per i propri programmi gestionali, una nuova funzione che consentirà a partire dalle pratiche viaggio e dai biglietti registrati nel software Atlante Plus, di inserire i dati del voucher vacanze, di memorizzarli, di produrre la stampa con il logo della propria agenzia da inoltrare al beneficiario.

Verrà inoltre implementata a breve la possibilità di richiamare e gestire i voucher vacanza emessi e di agganciarli al nuovo viaggio e alla nuova pratica. Verranno prodotte delle liste per analizzare i voucher emessi, utilizzati, ed eventualmente scaduti, suddivisi o meno per fornitore.



“Questa nuova funzione software – dice Marco Temporali , responsabile marketing Siap - sarà rilasciata gratuitamente ai nostri clienti senza costi aggiuntivi anche per l’istallazione e la formazione. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo al settore in questo momento difficile. Il lavoro di aggiornamento verrà effettuato dai nostri tecnici totalmente da remoto”.