Expedia ai dipendenti: ora aiutiamo i partner

11:33

Aiutare i partner di viaggio a trovare occasioni di business ove si trovino. È questo il messaggio inviato dal vicepresidente del gruppo Expedia Peter Kern ai dipendenti dell’azienda.

Il manager, come riporta skift.com, ha parlato anche della gravità della situazione legata al Coronavirus, precisando che tra le probità dei dipendenti del gruppo Expedia c’è anche l’aiuto ai clienti confusi che, afferma Kern, stanno sommergendo di telefonate il call center.



Il portale di informazione precisa anche che nei giorni scorsi Expedia, come molte aziende del settore turistico, ha visto il crollo del proprio valore in borsa.