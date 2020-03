Covid-19 response, il minisito di Travelport che aiuta le agenzie

11:43

Aggiornamenti sulle evoluzioni della pandemia, restrizioni, istruzioni sui rimborsi e sulle policy dei vettori. C’è tutto ciò che può essere utile per far fronte all’emergenza coronavirus su Covid-19 response il nuovo minisito lanciato da Travelport per gli operatori della distribuzione. Uno strumento che vuole essere di aiuto alle aziende dell’industria del turismo organizzato in questo periodo di difficoltà.

“Vogliamo assicurarci di fare tutto il possibile per aiutare il settore in questa situazione senza precedenti”, spiega l’azienda.



I contenuti del sito

Tra i contenuti accessibili sul portale, rapporti periodici sulle tendenze di viaggio, con analisi dei dati del settore, un tracker di polizze aeree, suggerimenti pratici per gestire le cancellazioni e le problematiche del periodo relative al booking, nonché aggiornamenti sulle nuove politiche commerciali adottate dalle aziende durante la crisi.