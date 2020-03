Lutto nel turismo: è mancato Roberto Peano, ex manager Alpitour e Neos

11:03

Sì è spento ieri (24 marzo), all’età di 69 anni, Roberto Peano, ex manager di Alpitour e tra i fondatori della compagnia aerea Neos. Peano era ricoverato da alcune settimane all’Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Laureato in Scienze Politiche nel 1974, come riporta lastampa.it, era entrato in Alpitour, dove era diventato dirigente nel 1978 ricoprendo incarichi nel settore Programmazione Viaggi e diventando in seguito anche Aviation director. Proprio alla luce di questa esperienza, nel 2002 aveva partecipato alla creazione della compagnia aerea del gruppo, Neos, sedendo anche nel Consiglio di amministrazione.



Peano (pronipote del matematico Giuseppe Peano e cugino della scrittrice Lalla Romano) è stato anche un membro molto attivo del Cai, Club Alpino Italiano.



La redazione di TTG Italia si unisce al dolore della famiglia.