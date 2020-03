Jetcost.it: ecco dove andranno gli europei dopo la pandemia

08:00

Spiagge, monti e spazi all'aperto. A questo pensano i viaggiatori di tutta Europa, momentaneamente costretti a non muoversi da casa. Il sondaggio è stato realizzato dal motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, che ha chiesto ai suoi utenti dove vorrebbero andare una volta finita la pandemia.

E nella fetta di chi punta al viaggio immerso nella natura, ci sono due destinazioni italiane nella top ten: le montagne rosa delle Dolomiti e l'Etna in Sicilia. Le altre sono Timanfaya, vicino a Lanzarote, il parco nazionale della Sierra de Guadarrama in Spagna, le Azzorre e il parco naturale di Arrabida in Portogallo, il parco nazionale svizzero Sassone, il parco nazionale di Vatnajökull in Islanda, i laghi multicolore di Plitvice (Croazia), il parco Triglav in Slovenia, la Cappadocia (Turchia) e il distretto dei laghi nella Cumbria inglese. A. L.