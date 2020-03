09:43

















Un messaggio di pochi minuti che è stato in grado di unire l’Italia. E soprattutto di ricordare tutti coloro che, in questo momento, sono in prima linea per la gestione dell’emergenza. Alberto Angela, diventato ormai uno dei più noti divulgatori culturali della Penisola, ha voluto registrare un messaggio da trasmettere prima della messa in onda del suo ‘Stanotte a Venezia’. Un breve filmato registrato a casa, come le condizioni attuali impongono, che si è concluso con un chiaro appello sul turismo.



Quando tutto sarà finito

Angela ha voluto lasciare un messaggio che guarda a quello che accadrà una volta terminata l’emergenza. Perché, una volta risolta la situazione sanitaria, ci sarà un tessuto economico da ricostruire. E il turismo è una parte fondamentale di questo tessuto.



“Quando partirete per fare dei viaggi perché è tutto finito, premiate l’Italia” ha ricordato il divulgatore al termine del messaggio. Aggiungendo: “Aiutate chi vive di turismo, che sta soffrendo tantissimo”.



Un riconoscimento, quest’ultimo, a uno dei settori che sta pagando in termini economici un costo altissimo per l’emergenza.



Il video completo può essere visto a questo link.