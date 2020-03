09:45

Ora c’è una data precisa: il bonus da 600 euro per le partite Iva e per gli stagionali del turismo potrà essere richiesto da mercoledì 1 aprile. L’importo, va ricordato, si riferisce unicamente al mese di marzo, come tutte le misure previste dal decreto Cura Italia.

La domanda, come riporta businessinsider.com, andrà inoltrata sul portale dell’Inps, con modalità che saranno dettagliate nelle prossime ore. Il Pin per l’accesso all’area riservata (da cui andrà effettuata la richiesta) sarà rilasciato direttamente sul sito dell’Inps con un sms di conferma sul proprio cellulare.



Chi può accedere

Il bonus, come già specificato, sono i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto di lavoro sia cessato in modo non volontario nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 17 marzo.



Da ricordare anche che il bonus non concorre alla formazione del reddito. Non sarà erogato a chi percepisce una pensione o il reddito di cittadinanza.