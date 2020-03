14:31

Garantire liquidità di cassa alle proprie agenzie: Geo Travel Network ha messo in pagamento i premi di Win 4 All, il contest che assicura ai dettaglianti determinate somme in base alle pratiche vendute di una rosa di fornitori.

"Stiamo pagando un totale di oltre un milione di euro - assicura il d.g., Dante Colitta -: alcune adv hanno anche 7mila euro di premio. Per noi è uno sforzo, ma crediamo che sia un segno tangibile del fatto che il network sta facendo il proprio lavoro e che Geo è un'azienda sana".



Tra le misure a favore del trade, Geo ha anche posticipato la data di pagamento per l'affiliazione, splittata in due tranche. "Inoltre, lato biglietteria non applicheremo alcuna fee di cancellazione fino al termine dell'emergenza". O. D.