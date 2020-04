Da Tourism Australia i webinar per gli adv con gli Aussie Specialist

12:24

Arriva da Tourism Australia un ciclo di webinar di formazione dedicati agli adv e affiancati dagli Aussie Specialist, che racconteranno i loro viaggi nel continente australiano.

Dopo i primi due appuntamenti, dedicati a un tour virtuale di alcuni stati e a un approfondimento dell'offerta per i viaggi di nozze, il prossimo webinar è in programma per il 2 aprile alle 10. In quest'occasione, Diana Boncompagni di Magici Viaggi, che racconterà il suo road trip da perth a Esperance.



"In questa situazione di blocco totale del mondo del turismo abbiamo l'occasione di poter dedicare maggior tempo a viaggiare virtualmente e prestare maggior attenzione alla formazione", spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia. Per iscriversi, basta seguire le istruzioni sul sito Aussie Specialist. O. D.