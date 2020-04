Nasce World Explorer Travel Agent Club, nuovo portale per le adv

09:55

Si chiama World Explorer Travel Agent Club il nuovo portale del gruppo rivolto alla distribuzione presentato nei giorni scorsi a 350 agenzie nel corso di un webinar. Un nuovo strumento per accelerare i processi di formazione e comunicazione per essere poi pronti quando ci sarà la ripartenza del mercato.

“Crediamo fortemente che, per rispondere alle esigenze del viaggiatore 2.0, sia necessario migliorare costantemente la connessione tra t.o. e adv - afferma Claudio Benvegnù, sales and marketing specialist e responsabile del progetto Travel Agent Club - per questo motivo all'interno del portale abbiamo disposto contenuti innovativi che supporteranno le attività di vendita delle adv aumentandone la velocità di risposta, la competenza sulle destinazioni, l’autorità sul web e nel modo di comunicare sui social”.



World Explorer ha messo a disposizione del trade strumenti operativi caricati direttamente sul portale: itinerari pronti da scaricare in formato word modificabile, landing page con i pacchetti in allotment con prezzi bloccati e aggiornati in tempo reale, manuali di vendita.