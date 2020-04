Portale Inps, il ministro Catalfo: “Sito messo in sicurezza”

13:05

I pesanti disagi della giornata di ieri dovrebbero essere solo un ricordo. Nella giornata odierna il portale dell’Inps sembra essere tornato alla normale funzionalità, come ha precisato anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, intervenendo su Rtl 102.5.

Come riporta ansa.it, il portale nelle ultime ore sembra aver retto ed è stato messo in sicurezza. Le autorità avevano ricondotto i malfunzionamenti di ieri a un attacco informatico. Il portale era rimasto offline per diverse ore. Alla riapertura, le domande per il bonus da 600 euro hanno ricominciato ad arrivare.