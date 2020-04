di Amina D'Addario

09:07

Quando si ricomincerà a viaggiare nel nostro Paese? "Le stime più ottimistiche - ha spiegato Ivana Jelinic ai microfoni di Rainews24 - ci dicono che già dal mese di giugno si potranno vedere i primi segnali di ripartenza, con connazionali che cominceranno a muoversi all'interno del Belpaese".

Secondo la presidente Fiavet il ritardo nell'esplosione dell'epidemia al di fuori dall'Italia influirà invece sulla ripresa degli stranieri. "Ci aspettiamo che possano ritornare per l'estate inoltrata, se non addirittura in autunno".



Parlando poi della reazione dei consumatori all'introduzione dei voucher al posto dei rimborsi Jelinic ha precisato: "Nella prima fase c'è stato scompiglio, perché è una prassi nuova". Ma ora, ha aggiunto, "anche i viaggiatori si stanno abituando a questa soluzione".