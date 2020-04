14:12

Le compagnie aeree non hanno i soldi per onorare il rimborso alle agenzie sui viaggi cancellati. Adesso è praticamente ufficiale. Sembra una risposta indiretta all'appello di Fto quanto si legge in una lettera diffusa pubblicamente dalla Iata, a firma del direttore Alexandre de Juniac, indirizzata proprio agli agenti.

"In una fase drammatica, dobbiamo mantenere i costi fissi, il personale ed evitare di andare in bancarotta. La soluzione migliore per tutti, consumatori compresi, è accettare l'emissione di un voucher al posto del rimborso. Una pratica che si può svolgere tramite il normale canale Bsp" si legge nel testo.



De Juniac sottolinea che gli enti regolatori di alcuni Stati (Olanda, Canada, Colombia) hanno già accettato questa opzione e che presto la Iata formulerà una proposta strutturata alle associazioni di rappresentanza degli agenti. A. L.