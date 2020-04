08:35

La pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo rischia di infliggere danni pesanti anche all’economia globale. Tra i settori che per primi e più pesantemente sono stati colpiti dallo tsunami economico c’è sicuramente il turismo.

Tutte le imprese del settore sono di fronte a mancati introiti, cancellazioni, rimborsi e rimpatri. Eppure il turismo, in tutti i suoi segmenti, sta dimostrando una caratteristica sorprendente: quella della resilienza.



Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, conosce bene il comparto grazie alla sua profonda esperienza nel mondo delle fiere e degli eventi. Ma soprattutto grazie a TTG Travel Experience, la principale fiera italiana di turismo e a TTG Italia, il magazine e l’agenzia di stampa di riferimento per l’industria del travel.



In un’intervista su TTG Magazine oggi in distribuzione racconta il lavoro di IEG per supportare l’industria dei viaggi.



