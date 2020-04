Amadeus, aumento di capitale per contrastare l’emergenza covid-19

12:07

“Crediamo di essere in grado di resistere alla situazione attuale e confidiamo nella nostra strategia a lungo termine per la crescita”. Con queste parole Amadeus annuncia un aumento di capitale che porta la liquidità a oltre 4 miliardi di euro.

Per rafforzare la sua posizione patrimoniale e superare l'incertezza legata al covid-19, la società ha emesso 750 milioni di euro di nuovo capitale (sono state emesse 19.230.769 nuove azioni al prezzo di 39 euro, con uno sconto del 5,8% sull'ultimo prezzo di negoziazione di Amadeus) e 750 milioni di euro in obbligazioni convertibili senior, con un prezzo nominale di 100mila euro e una cedola dell'1,5%.



L’intervento

L’operazione, che arriva in seguito ad altre operazioni finalizzate all’aumento della liquidità effettuate nella seconda metà di marzo, è stato condotto tramite un bookbuild accelerato, rivolto a investitori qualificati ed è già stato completato.



L'intervento è parte di un programma finalizzato a consentire all'azienda di affrontare anche gli scenari più avversi, sulla base di stime ben al di sotto delle ultime proiezioni della Iata relative ai viaggi aerei.