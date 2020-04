Portale Sardegna: la proposta di Smart Dynamic Packaging

di Gaia Guarino

14:43

Portale Sardegna non si ferma e anche di fronte dell'emergenza sanitaria in corso, il cammino lungo il sentiero del turismo personalizzato prosegue. A maggior ragione probabilmente alla fine di questo periodo il viaggiatore vorrà maggiore flessibilità nel disegnare la propria vacanza.

Nasce così una novità assoluta sul mercato turistico, si tratta dello Smart Dynamic Packaging.



"Abbiamo siglato un accordo con un importante network italiano che sveleremo a breve - spiega Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna -. Da una parte le adv sono il nostro marketplace e vendono il prodotto, dall'altra lo Smart Dynamic Packaging offre loro un vantaggio, ovvero la costruzione di pacchetti in maniera industrializzata, creando economie di scala".



Attraverso la piattaforma OpenVoucher.com, sarà possibile scegliere tra un'ampia collezione di Viaggi Smart, una serie di proposte peculiari e autentiche create dai local expert insieme a un team specializzato, in cui ogni viaggiatore può comprare ciò che gli interessa scegliendo le date e la tipologia di alloggio che preferisce, nonché customizzarne ogni elemento.



"Per noi l'innovazione significa aderenza al territorio", conclude Cossu.