Aiav lancia StopToGo per aiutare la comunicazione delle agenzie

11:34

“Non possiamo certo sperare di ripartire raccontando ai clienti che siamo ridotti alla fame”. Parte da questa considerazione il presidente di Aiav Fulvio Avataneo (nella foto), per spiegare la nuova iniziativa StopToGo, rivolta ad agenzie e clienti in questa fase di mercato particolarmente complessa. “Le continue affermazioni sulla necessità di incassare per pagare le spese correnti - prosegue Avataneo - allontanano i clienti e generano un forte clima di sfiducia verso le nostre aziende”.

L’iniziativa riguarda diversi aspetti dell’attività, partendo dalla comunicazione. La campagna si rivolgerà ai clienti, raccontando ogni settimana le soluzioni che le agenzie stanno adottando per migliorare le esperienze di viaggio; ma parlerà anche alle agenzie, con una serie di approfondimenti sulle soluzioni di Aiav per la vendita e il supporto alla distribuzione.



Si va dalla finanza, con un check-up della situazione dell’agenzia, fino alla digitalizzazione, ai partner commerciali e alla formazione.



“StopToGo deve rappresentare, per le nostre agenzie, il ‘pit-stop’ della Formula1, quella sosta obbligata per il cambio gomme e il pieno di carburante necessari a riprendere la corsa con maggior grip e con accresciuta determinazione - sottolinea ancora il presidente - perché nonostante le difficoltà di oggi, gli agenti di viaggio vogliono solo ripartire contando su soluzioni concrete e non su parole”.



Entro fine maggio, inoltre, sarà pronta la piattaforma di e-learning.