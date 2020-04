Primarete-Travelbuy: niente royalty per marzo e aprile

12:21

Per marzo e aprile le agenzie Primarete e Travelbuy non dovranno versare le royalty al network. La rete ha infatti deciso di sospendere il pagamento per questi due mesi, in modo da non mettere ulteriormente sotto stress le casse della distribuzione.

Ma questa è solo la prima delle tre mosse studiate dal network per affrontare questo particolare momento. La seconda è stata l’attivazione dello smart working, con cui sono stati mantenuti i servizi più importanti: biglietteria, booking, customer care e il marketing.



Inoltre la rete ha anche fornito assistenza fiscale e informatica sugli strumenti e soprattutto sui voucher.



“Quando riapriremo - commenta Ivano Zilio (nella foto), presidente di Primarete - il nostro lavoro sarà sicuramente organizzato diversamente, in particolare useremo con molta più disinvoltura gli strumenti digitali a nostra disposizione perché questa esperienza ha contribuito ad accellerarli”.



Alfredo Vassalluzzo, presidente Travelbuy, aggiunge: “Abbiamo pensato di mettere subito al centro il rapporto interpersonale con le nostre reti Primarete/ Travelbuy, pertanto abbiamo messo in campo misure commerciali e misure a sostegno delle agenzie”.