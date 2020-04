Marketing turistico, il training gratuito di lastminute.com

15:55

L’iniziativa, gratuita, è quella di Forward, l’azienda di marketing nata da lastminute.com e parte di Im group: una serie di sessioni private con il management per aiutare gli enti di promozione turistica e le aziende del travel ad adottare gli strumenti di marketing più idonei per affrontare la crisi e preparare la ripartenza.

“Il settore turistico è il nostro patrimonio e il nostro cuore - spiega Alessandra Di Lorenzo, a.d. di Forward - ed è stato scosso nel profondo da questa crisi. È incredibile l’impegno che molte aziende stanno offrendo e per solidarietà vogliamo contribuire con tutto quello che abbiamo a disposizione, per dare una spinta al turismo di tutto il mondo e rimetterlo in carreggiata quando il momento sarà opportuno”.



Sessioni personalizzate

Negli incontri one-to-one personalizzati l’azienda fornirà anche degli insight rilevanti, derivati dallo studio analitico dei dati e dei comportamenti degli oltre 10 milioni di viaggiatori che ogni anno prenotano sui siti del gruppo. “Abbiamo deciso di aprire le nostre porte e di mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre competenze a tutti gli operatori del settore, per aiutarli a pianificare strategie di marketing turistico, tornando più forti di prima - spiega Di Lorenzo -. Dopo tutto, Roma sarà sempre Roma e quando comincerà la ripresa la gente avrà bisogno di essere ispirata a viaggiare più di prima: qualunque sia il brand, il business o il Paese, noi siamo qui per aiutare il turismo a guardare avanti e prepararsi ora per il futuro che verrà”.



Per registrarsi al programma e pianificare la sessione privata, è sufficiente contattare il team tramite la pagina www.thisisforward.com/europe/it.