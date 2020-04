di Adriano Lovera

08:03

La ripresa vera arriverà con il nuovo anno e sarà il mercato continentale a salvarci. Lo rivela un report di Sojern, piattaforma di performance marketing per il settore viaggi, che ha analizzato migliaia di interazioni dei viaggiatori, effettuate tra l'ultima settimana di marzo e la prima di aprile, comparandole con lo stesso periodo 2019.

L'acquisto di voli all'interno dell'Europa, per l'estate, è sostanzialmente fermo, si muove qualcosa con partenze da novembre, ma il vero boom arriverà sulle partenze per gennaio 2021: +148% di booking con l'Italia come destinazione, +276% verso la Francia e addirittura +500% per la Spagna.



I viaggi intercontinentali

Sul fronte extra continentale, cioè i potenziali arrivi da Asia, Nord America e Oceania, il dato invece è negativo anche considerando le partenze a gennaio: Spagna -59%, Germania -57%, Italia -41% (il dato non si riferisce agli acquisti, ma alle semplici ricerche).



Fanno eccezione la Gran Bretagna (+9%) e le ricerche provenienti dal Medio Oriente verso l'Italia, che balzano invece del 129%. Sojern considera comunque i dati in continua evoluzione, influenzati dall'andamento della situazione sanitaria, e li aggiornerà con cadenza settimanale.