Verso la fase 2: prima le attività produttive, poi gli spostamenti

12:19

È il tema di questi giorni: mentre il Covid-19 sembra aver allentato la presa, si inizia a parlare della Fase 2, quella che dovrebbe iniziare a ‘riaprire’ l’Italia.

L’ipotesi più accreditata, secondo quanto riporta ilsole24ore.com, sembrerebbe essere una ripresa in due fasi: in un primo momento potrebbero riaprire alcune attività produttive, poi solo a distanza si potrebbe allentare la stretta sugli spostamenti.



Ma in gioco ci potrebbero essere altri criteri, a iniziare da quello geografico. Insomma, l’Italia potrebbe non ripartire tutta insieme, ma a iniziare dalle regioni con meno contagi. E potrebbe anche essere inserito un criterio di età: la stretta potrebbe essere allentata prima nelle fasce a più basso rischio.



La data, in questo caso, potrebbe essere il 4 maggio: solo a partire da questa giornata, secondo le ipotesi, le persone potranno uscire. E di conseguenza recarsi nei negozi e nelle attività aperte al pubblico. Che fino a quel momento, si suppone, non avranno motivo di aprire.