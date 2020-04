Fiavet Lazio: “I nostri servizi di supporto alle aziende in emergenza”

11:06

Un supporto per orientarsi nella burocrazia e per informare le agenzie. Ernesto Mazzi, (nella foto) presidente di Fiavet Lazio, racconta come l’associazione si sta muovendo per dare una mano ai suoi iscritti.

“Sentiamo la necessità di dover moltiplicare i nostri sforzi e stare il più possibile vicino agli associati – dice Mazzi – in particolare per destreggiarsi nelle ultime due iniziative lanciate dalla Regione. Il Lazio ha infatti recentemente approvato la delibera “pronto cassa” per finanziamenti fino a 10 mila euro a tasso zero, per una durata di 5 anni, con un anno di preammortamento, ma in assenza di una circolare esplicativa, nessuno sa come muoversi. Inoltre, da oggi si attende l’apertura dello sportello telematico di ‘Fare Lazio’”.



L’associazione in queste settimane ha inoltre programmato corsi di formazione online, organizzato webinar su tutti gli aspetti legali e fiscali derivanti dalla normativa che viene posta in essere dai vari soggetti e soprattutto ha supportato quanti hanno chiesto aiuto per l’accesso agli ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, accesso al credito, pratiche di rimborso e rimpatri, ed ogni informativa sui bandi regionali.



“I nostri consulenti (legale, fiscale e sindacale) sono costantemente operativi e sono sempre a disposizione per chiarimenti e necessità - aggiunge Mazzi -. Per quanto concerne il Lazio e Roma in particolare, continuiamo a porre la massima attenzione alle problematiche relative ai rimborsi delle biglietteria dei siti museali con un costante contatto con i gestori”.



In attesa di tempi migliori: “Voglio infine, assicurare che non solo stiamo cercando di far fronte a questa situazione di lockdown totale, ma stiamo studiando azioni che dovranno favorire il rilancio quando questa situazione sarà superata. Il Consiglio dell’associazione è impegnato a studiare nuove iniziative e progetti in grado di traghettare le aziende al dopo Covid19 e che, non appena possibile, saranno divulgate alla stampa”.