Network Gruppo Info Vacanze: le idee per ripartire

19:33

Anche il Network Gruppo Info Vacanze avanza le sue proposte per consentire al turismo di tornare pienamente operativo e superare il momento più difficile nella sua storia.

La rete guidata dal presidente Roberto Agirmo (nella foto) chiede innanzitutto finanziamenti a fondo perduto, in relazione al fatturato. Ma non solo: Agirmo propone anche un nuovo sistema fiscale con una tassazione zero per le start up e una flat tax al 20% per tutte le pmi e al 40% per chi opera online o ha sede all’estero. Inoltre, la riduzione dell’Iva al 10% e l’abbattimento dei contributi per coloro che assumono disoccupati.



Intanto, il network ha anche lanciato una politica commerciale per incentivare le prenotazioni, con zero penali in caso di disdetta e un buono da 500 euro per le vacanze 2021.