11:16

Chi ha optato per la flat tax potrebbe vedersi ridotto l’importo massimo del prestito garantito dallo Stato. Chi ha ricavi o compensi fino a 65mila euro, infatti, secondo quanto riporta ilsole24ore.com potrebbe richiedere al massimo 16.250 euro e non 25mila.

Il quotidiano finanziario sottolinea infatti che non c’è nessun prestito automatico da 25mila euro. La garanzia è offerta infatti per importi entro il 25% dei ricavi del richiedente. In altri termini, i 25mila euro possono essere chiesti solo da chi ha un fatturato pari o superiore a 100mila euro.



La valutazione della banca

Un’altra precisazione necessaria è che il prestito, come tutti gli altri, dovrà passare attraverso l’istruttoria dell’istituto di credito per le garanzie al 90% e per quella che può arrivare al 100% con il concorso dei consorzi fidi privati.



A determinare l’accesso al credito, sottolinea ancora il portale, saranno gli ultimi due bilanci depositati. Invece non ci sarà la valutazione sui dati degli ultimi sei mesi.