Abi, pronte le richieste per il prestito rapido

12:16

Al via le richieste per il prestito rapido, fino a un massimo di 25.000 euro, che il recente "decreto liquidità" del Governo accorda a pmi e persone fisiche esercenti attività d'impresa, misura che meglio si adatta alle esigenze di agenzie di viaggi e piccoli hotel.

Lo ha comunicato l'Abi (Associazione delle banche italiane), spiegando che sia gli istituti di credito sia il Fondo di garanzia sono pronti ad accogliere le domande, dopo che, in realtà, un primo tentativo dello scorso 15 aprile aveva subito mandato in tilt il sito del fondo.



È previsto che il prestito venga erogato dietro istruttoria della banca, ma senza altri esami da parte del Fondo di garanzia centrale. La richiesta va fatta in banca o tramite i Confidi e si può ottenere fino al 25% dell'ultimo fatturato annuale, fino al massimo di 25.000 euro. A. L.