Il Wttc lancia la campagna #TogetherInTravel

16:24

Una nuova campagna di marketing per ridare entusiasmo al community del turismo globale e mostrare come il settore sia una parte vitale del gusto della vita è quella lanciata dal Wttc che va sotto il nome di #TogetherInTravel.

La campagna, che partirà il prossimo 20 aprile, incoraggia i viaggiatori a condividere l'hashtag #TogetherInTravel insieme a un video per mostrare la solidarietà del mondo dei viaggi. La campagna di marketing comprende tre elementi chiave: un video altamente emotivo, un hashtag, #TogetherInTravel, per stimolare la conversazione su piattaforme social e un microsito, TogetherInTravel.com, per ospitare il video e le storie e i contenuti generati dagli utenti.



“Il concetto della campagna #TogetherInTravel è nato dal desiderio di radunare tutti coloro che sono appassionati di viaggi, unificare coloro che stanno lavorando duramente per ricostruire il settore e diffondere un messaggio di solidarietà sul fatto che siamo una comunità globale e una dove viaggiare ci avvicina, al momento giusto” spiega Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc.