Hotelbeds, nuovo servizio per clienti e albergatori su WhatsApp e Messenger

11:59

Hotelbeds ha attivato un servizio di informazione e aggiornamento operativo per i clienti alle prese con l’emergenza coronavirus. Diffuso via WhatsApp e Facebook Messenger, il servizio fornisce l’elenco aggiornato delle destinazioni chiuse dai governi locali e dà informazioni su come annullare e modificare le prenotazioni tramite il sito web di Hotelbeds.

“Gli aggiornamenti operativi su Covid-19 sono essenziali sia per i nostri clienti, sia per i partner alberghieri in questi tempi così difficili - osserva Carlos Muñoz, managing director di Hotelbeds -. Avevamo già un servizio attivato sul sito web e dedicato all’emergenza sanitaria, ma volevamo svilupparlo anche sui canali usati quotidianamente, come WhatsApp e Facebook Messenger”.



Iscrivendosi al nuovo servizio i partner Hotelbeds possono anche porre domande tramite un menu interattivo con risposte automatizzate e richiedere il contatto diretto con i team operativi.