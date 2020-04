09:40

Dovrebbero arrivare entro la fine della settimana i particolari sul piano di riapertura dell’Italia. Sulla scorta dei dati degli ultimi giorni, il Governo avrebbe infatti intenzione di avviare la ‘fase 2’ in tutto il Paese, seppure con differenze da Regione a Regione.

In attesa delle nuove regole

Un dettaglio importante, come riporta corriere.it, è rappresentato ovviamente dalle regole per spostarsi e dalle soluzioni per evitare situazioni di affollamento. Il distanziamento sociale, infatti, potrebbe essere una realtà ancora per qualche tempo. In un post su Facebook, cui ha affidato l’annuncio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte precisa che uno dei temi centrali sarà il trasporto pubblico. Ma sono particolarmente attese anche le norme sull’accesso alle attività commerciali.



Nessuna precisazione, per ora, per quanto riguarda le attività specifiche del turismo come spiagge o alberghi. Ma sicuramente sarà un argomento da trattare il prima possibile per consentire un’adeguata organizzazione.