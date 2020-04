14:51

“La crisi del coronavirus sta creando difficoltà straordinarie per tutti i player britannici, in un modo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Per questo chiedo il vostro supporto”. L’amministratore delegato di Abta, Mark Tanzer, si rivolge direttamente ai clienti delle agenzie di viaggi britanniche con una lettera aperta per spiegare la questione dei rimborsi.

“Molti clienti – spiega, come riportato da TTG Media – hanno prenotato nuovamente le vacanze in una data futura, ma capisco perfettamente perché coloro che hanno chiesto un rimborso possano sentirsi frustrati e preoccupati per il tempo impiegato a riavere il proprio denaro”.



I tempi si allungano

Una lentezza nel rimborso che Tanzer giustifica con la situazione di emergenza: “In circostanze normali – dice – le regole per fornire il rimborso entro 14 giorni funzionano bene. Ma queste non sono circostanze normali”. Molte agenzie di viaggi e tour operator ora non sono in grado di restituire il denaro della prenotazione “perché non hanno ancora ricevuto rimborsi da compagnie aeree e hotel di tutto il mondo, che potrebbero aver temporaneamente chiuso”.



E aggiunge come non sia nell’interesse di nessuno far affondare imprese di viaggi normalmente sane. “Oltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro – sottolinea – il sistema di protezione finanziaria Atol sostenuto dal Governo verrebbe travolto da un fallimento su larga scala delle imprese e ci vorrebbero molti più mesi per ottenere un rimborso”.



La linea dell'associazione

Nonostante le richieste di sostegno da parte dell’Abta, il Governo britannico non ha fnora agito per cui, spiega l’a.d., l’associazione si sta muovendo sviluppando linee guida temporanee per la gestione dei rimborsi. La soluzione trovata è quella delle Refund Credit Notes, note di credito finanziariamente protette in cui viene preservato il diritto fondamentale del cliente al rimborso del pacchetto turistico, come stabilito dalla legge.



"Un sistema simile a quello introdotto in molti altri Paesi – spiega l’a.d. -; l’aspettativa è oviamente che i membri Abta siano in grado di rimborsare i clienti appena possibile".