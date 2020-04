Adv Unite chiede defiscalizzazione e aiuti per le agenzie di viaggi

15:54

Liquidità, aiuti al settore, defiscalizzazione. Sono questi alcuni degli interventi per il comparto agenziale e del turismo richiesti da Adv Unite. In un comunicato, l’associazione di categoria elenca i provvedimenti richiesti alle autorità per sostenente uno dei settori più colpiti dallo stop legato all’emergenza Coronavirus.

Tra le richieste, l’estensione della cassa integrazione a tutte le imprese del turismo e la decontribuzione per amministratori e dipendenti per tutto il 2020. Ma gli interventi proposti riguardano anche la defiscalizzazione dei viaggi organizzati, la sospensione di mutui e finanziamenti per un anno, il credito d’imposta per l’acquisto del materiale necessario al lavoro a distanza.



Ritorna inoltre il tema del fondo di emergenza con finanziamenti a fondo perduto. Ma le richieste comprendono anche l’estensione ai viaggi del bonus cultura e l’adozione del voucher (con validità 12 mesi) come unica forma di rimborso.