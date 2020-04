La previsione: alla fine della crisi, pronta la rinascita  dell’adv tradizionale

10:35

Il settore delle agenzie di viaggi è stato uno dei più colpiti dalla crisi da coronavirus. Con l'industria del turismo totalmente paralizzata, la cassa integrazione resta al momento l’unica via d'uscita per evitare la chiusura massiccia delle aziende.

La rinascita dopo la crisi

Tuttavia, come riportato da Preferente, la società di consulenza Braintrust dà un messaggio di speranza e prevede una rinascita dell'agenzia di viaggi convenzionale una volta superata la pandemia. "Anche se al momento la sopravvivenza è difficile, una volta superata la crisi gli adv saranno più necessari che mai" spiegano da Braintrust. “Gli agenti devono saper cogliere questa opportunità unica in cui verrà ripensato il modo di viaggiare e di prenotare”.



Comunicazione da trasformare

Sarà però necessario trasformare la comunicazione al cliente, passando da formule statiche orientate su destinazioni e prezzi, a uno schema focalizzato sull'esperienza dall'inizio alla fine del viaggio, che rende necessaria l'assistenza H24 dell'agenzia”.



Un canale unico

"Le agenzie di viaggi devono puntare su tutte le caratteristiche che le rendono un canale diverso, unico e sicuro”, sottolineano da Braintrust. Gli agenti di viaggi dovranno quindi porre esperienza, conoscenza, consulenza e assistenza al servizio del cliente e in questo modo potranno catturare non solo i segmenti tradizionali ma anche quello dei giovani. E in quest’ambito anche una tecnologia di ultima generazione potrà contribuire al successo del punto vendita.