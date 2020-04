Combotour, incontri one to one con le agenzie

12:33

Incontri one to one via Skype con le agenzie per non perdere la bussola della formazione. Il tour operator Combotour annuncia una nuova modalità di confronto con la distribuzione, con un calendario che prevedere diverse sessioni al giorno di formazione, ciascuna da 30 minuti. Gli appuntamenti sono schedati fino alla fine di maggio e sono dedicati alle destinazioni programmate dall’operatore. A tenere gli incontri saranno i due contitolari Anna D’Oriano e Marco Meneghetti.

“Abbiamo deciso di puntare sulla formazione One to One anzichè sul webinar - spiega D’Oriano - per dare più attenzione ad ogni singola agenzia ed essere in linea con la nostra filosofia di personalizzazione. I video vertono su tutta la nostra programmazione, con una particolare attenzione alle nostre linee di prodotto Viaggi Zaino in Spalla e Mizizi - il Viaggio alle radici”.