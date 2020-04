Dalla Campania l’idea: pacchetti ad hoc per chi viaggia con mezzi propri

14:43

“Occorre prevedere pacchetti ad hoc per i turisti che con ogni probabilità, nei prossimi mesi, dovranno fare i conti con le restrizioni all’utilizzo dei mezzi pubblici e con l’impossibilità di raggiungere mete di vacanza all’estero”. Questa la proposta avanzata da Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania, per sostenere il turismo domestico nei prossimi mesi.

Per Cucari “servono misure strutturali per il rilancio del comparto. Nell’immediato, però, occorre una strategia che ci consenta di intercettare i viaggiatori e convincerli a trascorrere le vacanze in Campania e in Italia anziché in altri Paesi”.



Tra le altre misure proposte da Fiavet Campania per sostenere i flussi Italia su Italia “buoni benzina, buoni pasto in autogrill e altre misure capaci di incentivare e sostenere il turismo domestico”.



Sostegno per le agenzie

Centrale poi, per Fiavet Campania, la tutela delle agenzie di viaggi e per tutte le imprese maggiormente esposte ai danni economici della crisi covid-19, nonché una forte attività promozionale delle località del territorio campano. “Chiediamo maggiore attenzione per il turismo – conclude Cucari – con provvedimenti concreti ed equilibrati per tutti i soggetti della filiera e una decisa azione di promozione di immagine, cultura e tradizioni della Campania”.