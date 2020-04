Jelinic, Fiavet: “I prezzi delle vacanze estive potrebbero aumentare”

di Amina D'Addario

08:45

Andare in vacanza la prossima estate potrebbe costare di più a causa delle regole per il distanziamento sociale da rispettare. A sostenerlo la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic (nella foto), ai microfoni di Rainews24: “È un rischio del quale abbiamo grande paura, perché è evidente che, se una struttura o uno stabilimento balneare dovranno limitare la propria capacità e i costi di gestione rimarranno gli stessi, i prezzi aumenteranno”.

Jelinic ha poi sottolineato che "fino a quando non avremo indicazioni chiare dal Governo è estremamente difficile per gli operatori capire quale prodotto turistico potrà essere immesso sul mercato".



Sicuramente "ci saranno numeri limitati per quanto riguarda l'accesso, una gestione delle persone più ordinata e - ha aggiunto - non sarà possibile vivere quei momenti di calca che in passato erano normali”.