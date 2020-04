09:24

Era un’ipotesi che tra gli addetti ai lavori circolava già dall’inizio: l’estate 2020 sarà all’insegna del turismo interno. Ma i dubbi restavano: sarebbe stato possibile recarsi in alcune destinazioni di prossimità, anche all’estero, meno colpite dal Covid 19? Ci si potrà spostare tra le Regioni?

Una prima risposta potrebbe essere arrivata direttamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dando qualche certezza in più, anche se ovviamente si tratta solo di ipotesi e si attende ancora che un decreto metta tutto nero su bianco.



Le ipotesi

Come riporta agi.it, infatti, al termine dell’incontro con la cabina di regia cui hanno preso parte Regioni e Comuni, avrebbe affermato che il motto del Governo potrebbe essere “vacanze in Italia”.



Come effettivamente questo si tradurrà in norma è ancora tutto da vedere. Ma sempre stando alle indiscrezioni nelle prossime riunioni si dovranno affrontare proprio i temi riguardanti bar, ristoranti e comparto turistico.



L’indicazione prevalente però, al momento, sembra essere chiara: quest’estate si viaggerà in Italia.