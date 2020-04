WeRoad lancia ‘Destinazione Italia’ per far ripartire il turismo

12:41

A caccia di eccellenze italiane per far ripartire il turismo. La startup WeRoad lancia ‘Destinzione Italia’, una call to action online per ridisegnare gli itinerari nella Penisola in vista della ripresa dei viaggi.

Gli obiettivi sono ambiziosi: arriva a un totale da 5mila viaggiatori nel periodo compreso tra giugno e settembre e radunare 500 enti e strutture. Per trovare le proposte, l’azienda intende coinvolgere tanto le imprese quanto la community dei viaggiatori.



La startup ha già avviato una sezione sul proprio sito per cercare esperienze uniche in Italia.



“Con questo progetto - evidenzia il country manager Valentina Colombo - vogliamo fare rete e mettere a disposizione del paese e degli operatori del settore questo patrimonio di energia, conoscenza e forza di comunicazione. Crediamo in una ripartenza fatta di turismo interno; per noi l’obiettivo è 5mila viaggiatori in Italia, con l’intenzione di generare indotto anche per tutti gli operatori coinvolti nei nostri itinerari”.