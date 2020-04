Agenzie di viaggi: cosa vendere (forse)?

08:35

Si avvicina la fase 2 e, forse, anche le agenzie di viaggi potranno rialzare la serranda. Ma la normalità è ancora lontana.



La nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) affronta il tema forse più di attualità per la distribuzione turistica: cosa succederà quando l’Italia ricomincerà, poco per volta, a rimettersi in moto.



Il tema del turismo è uno degli argomenti centrali del momento e lo sarà ancora per parecchio tempo. Perché la travel industry lavora con ciò che probabilmente resterà limitato ancora per parecchio tempo: gli spostamenti.



Immaginare cosa succederà nei prossimi mesi è difficile. E questo potrebbe essere un problema non da poco per un settore basato sulla programmazione dei viaggi.