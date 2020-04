Nobis Filo Diretto si adegua ai voucher: polizze 'con data aperta'

12:33

Nobis Filo Diretto conferma il sostegno agli operatori del turismo per affrontare la crisi coronavirus. La società assicurativa, che dall’inizio dell’emegenza ha garantito in modalità smart working supporto alle agenzie, ai tour operator e ai viaggiatori, ha messo in campo misure a sostegno degli operatori e dei consumatori.

Nobis si è adeguata alle norme introdotte dal Governo per tutelare chi aveva prenotato un viaggio nel periodo di emergenza e che prevedono per gli operatori la possibilità di emettere voucher per riprogrammare la partenza entro un anno. In questo caso, l'azienda garantisce una sorta di 'polizza con data aperta'.



Il prodotto assicurativo avrà infatti un’estensione della copertura identica a quella del pacchetto di viaggio in cui è inserito.



“Stiamo lavorando da casa per tornare operativi, non appena l’emergenza sarà finita, con nuove idee e logiche rinnovate, ma sempre con l’obiettivo di creare nuove opportunità, rafforzando la nostra collaborazione con gli operatori del turismo al fine di soddisfare nel migliore dei modi i nostri comuni clienti – spiega Stefano Pedrone, responsabile Direzione Turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni (nella foto) - non è un caso che già prima dello scoppio dell’epidemia avessimo voluto fortemente rilanciare la nostra polizza Filo diretto Easy, migliorandone il pricing e ampliando le garanzie Annullamento, Spese Mediche e Assistenza”.



In seguito al restyling del prodotto, le prestazioni della polizza viaggi individuale Filo diretto Easy non sono dovute soltanto in due casi: se il viaggio viene prenotato o intrapreso contro il parere medico oppure se il viaggiatore presenta malattie con sintomatologia già in atto (cioè in fase acuta e tale da far prevedere la possibilità di annullare il viaggio) al momento della sottoscrizione della polizza, per la garanzia Annullamento, o della partenza per il viaggio, per Spese Mediche e Assistenza.