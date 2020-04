10:37

L’Ectaa invita i leader europei a presentare un pacchetto di misure per il salvataggio del comparto turistico che sia sostanziale e che preveda una strategia coordinata di uscita dalla crisi e un ambizioso piano di ripresa per i viaggi e il turismo.

È prevista per oggi la riunione informale dei ministri del turismo per mettere a punto strategie coordinate, poiché l’80% degli arrivi di turisti in Europa proviene da mercati di provenienza intra-Ue. I viaggi e il turismo sono il settore più colpito, essendo il primo ad essere colpito e uno degli ultimi ad uscire dalla crisi di Covid-19 con l'eliminazione graduale delle restrizioni di viaggio. La strada da percorrere è lunga e difficile e le misure di sostegno finanziario sono fondamentali per la sopravvivenza del settore. Ma finora sono poche e gli aiuti non hanno ancora raggiunto le imprese.



"Abbiamo bisogno di un maggiore impegno finanziario da parte degli Stati membri per questa importante industria, che contribuisce oltre il 10% del Pil dell'Ue e fornisce 12 milioni di posti di lavoro", ha affermato Pawel Niewiadomski, presidente di Ectaa.

L’associazione ritiene che sia giunto il momento che la Commissione e gli Stati membri istituiscano un ambizioso piano di risanamento per l'industria. Il turismo deve essere ancorato al piano di risanamento annunciato dal presidente della Commissione von der Leyen. I ministri del turismo dovrebbero cooperare e coordinarsi con la Commissione europea per vedere come tale piano di ripresa possa essere declinato a livello nazionale per consentire al settore di ripartire e aiutare la transizione verso un turismo più sostenibile, digitale e innovativo.