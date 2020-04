Club del Sole lancia Easy Holiday, il finanziamento per le vacanze open air

14:15

Non rinunciare alle vacanze anche se la crisi economica provocata dalla pandemia sta pesando sui bilanci delle famiglie italiane. Una soluzione la propone Club del Sole, che mette a disposizione 15 Family Camping Villages in 6 regioni italiane: con la formula Easy Holiday l’operatore di vacanze en plein air permette di accedere a un finanziamento a copertura totale dell’importo del soggiorno scegliendo tra diverse formule di sistemazione offerte, con rate da 100 euro al mese.

“Saremo i primi a farlo in Italia – annuncia Federico Di Graci, responsabile marketing e comunicazione di Club del Sole – grazie ad un accordo diretto e senza intermediazioni che abbiamo sottoscritto con una innovativa start up in grado di erogare in poche ore il credito, per permettere ai nostri clienti di non rinunciare alle proprie vacanze e pagare in comode rate l’importo totale. Siamo certi di offrire agli italiani la giusta evasione, un posto dove effettuare attività all’aria aperta, respirare libertà e vivere esperienze indimenticabili – continua Di Graci – e vogliamo farlo andando incontro alle loro esigenze, soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo.”



L’iniziativa non prevede il versamento di nessun anticipo.